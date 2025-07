Di Vincenzo nuovo portiere del Siena Fc E’ alla prima esperienza tra i grandi

Andrea Danilo Di Vincenzo (foto) è il nuovo portiere della Robur. Classe 2007, è cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, mentre nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Gubbio, dividendosi tra il campionato Primavera e la prima squadra. "Ora per lui – dice il club –, inizia una nuova sfida: Di Vincenzo ha scelto Siena, piazza di grande tradizione e ambizione, per vivere la sua prima vera esperienza nel calcio dei grandi. Benvenuto in bianconero!". Che il Siena avrebbe puntato su un estremo difensore under era in pratica una certezza: sia perché Bellazzini, la scorsa stagione, al Ghiviborgo, aveva piazzato una quota tra i pali, sia per il mancato rinnovo di Andrea Giusti, giocatore esperto e affidabile, classe 1997. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

