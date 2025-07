Trump | Invieremo i Patriot a Kiev La telefonata con Macron | Putin vuole prendersi tutto

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato la sua volontĂ di inviare i sistemi Patriot a Kiev tramite la Nato, che comprerĂ le armi agli Usa per poi consegnarle al Paese invaso. Emersi anche i dettagli di una telefonata tra il leader della Casa Bianca e Macron, durante la quale Potus avrebbe dichiarato che l'esercito russo ha pianificato un'escalation nelle regioni orientali dell'Ucraina, per raggiungere i confini amministrativi delle regioni di cui giĂ occupa delle porzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ucraina, Trump: “Tra Putin e Zelensky odio tremendo, pace impossibile”, poi il dietrofront: “Buone possibilità ”; USA spostano Patriot da Israele a Kiev - VIDEO - Il tycoon ha parlato delle difficoltà nel raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina e di come stia lavorando per fare in modo che questo accada Il presidente Usa, Donald Trump, ha ammesso che la pace tra Russia e Ucraina potrebbe non essere realizzabile.

Trump: "Odio tremendo tra Putin e Zelensky, forse la pace è impossibile". Il Nyt svela: "Usa spostano i Patriot da Israele a Kiev" -  Putin: «Con il tempo ci sarà una riconciliazione». Zelensky in visita a Praga con la first lady Olena

