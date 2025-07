Potrebbero non rinnovarmi il contratto in caso di gravidanza a rischio?

Buongiorno avvocato, mi trovo al quarto mese di gravidanza e sono dipendente a tempo determinato di una Pubblica Amministrazione con scadenza di contratto prevista per il 31072025. Ho saputo che tale contratto non sarĂ prorogato, ma predisporranno un nuovo contratto di lavoro dopo alcuni giorni dalla scadenza del precedente. Qualora, per problemi di salute legati all'evoluzione della gravidanza, mi dovessi trovare a richiedere l'interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio prima della firma del nuovo contratto, avrei diritto ugualmente a firmare pur non potendo esercitare attivitĂ lavorativa? Grazie mille.

