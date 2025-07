Ecco la mappa delle strade dove si muore di più | curve killer precipizi panico totale ma l’Italia se la cava

Una nuova ricerca globale condotta dall’agenzia di marketing NeoMam, commissionata da BudgetDirect, ha mappato le strade piĂą pericolose del mondo attraverso l’analisi di siti governativi, associazioni dei trasporti e rapporti di cronaca locale. I risultati rivelano scenari inquietanti in diverse parti del globo, mentre l’Italia emerge come un territorio relativamente sicuro nel panorama mondiale. Ogni anno piĂą di un milione di persone perdono la vita sulle strade del mondo, rendendo la guida un’attivitĂ ad alto rischio nonostante faccia parte della routine quotidiana di milioni di persone. Sebbene alcuni incidenti siano imprevedibili, molti si verificano in aree notoriamente pericolose, identificate ora attraverso questa mappatura globale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Ecco la mappa delle strade dove si muore di piĂą: curve killer, precipizi, panico totale, ma l’Italia se la cava

