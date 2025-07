Azerbaigian Siria Israele | la strategia della Turchia tra Medio Oriente e Caucaso

La recente visita del presidente siriano Ahmad al-Sharaa in Azerbaijan per incontrare il leader di Baku Ilham Aliyev e l’annuncio dell’avvio di colloqui tra funzionari di Damasco ed esponenti israeliani proprio nel Paese caucasico sono due importanti notizie che vanno nella direzione della ridefinizione degli equilibri mediorientali e, soprattutto, mostrano la volontĂ di marcare il territorio da parte di una sempre piĂą ambiziosa e dinamica Turchia. Scenari diplomatici tra Medio Oriente e Caucaso. Pochi giorni dopo che si era vociferato di una possibile apertura di una base turca in Azerbaijan, notizia che non poteva non preoccupare Israele, e dopo che l’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu ha aperto alla possibilitĂ della distensione Tel Aviv-Damasco la visita di Stato del leader siriano a Baku ha mostrato sia come l’Azerbaijan voglia mediare un processo di cambiamento degli equilibri mediorientali che ha al centro la possibilitĂ di un futuro confronto muscolare tra i due primattori rimasti in campo in Medio Oriente, che sono peraltro gli alleati del regime di Aliyev: proprio la Turchia e Israele. 🔗 Leggi su It.insideover.com

