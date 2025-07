atletica paralimpica duecento metri da record

Duecento metri da urlo nell’ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Atletica paralimpica. Riccardo Bagaini chiude la gara in 22.51 e migliora il suo record nazionale T47 di sedici centesimi dopo due anni. Sul traguardo il 24enne piemontese del Paralimpico Difesa e Gsh Sempione 82, azzurro nei 400 alle ultime Paralimpiadi, festeggia con un urlo di gioia: "Scontato dire che sono contento, ma è così. Avevo bisogno di energia positiva in questi mesi un po’ complicati e sapevo di poter fare qualcosa di buono su questa distanza perchĂ© me ne sono accorto in allenamento, ma non ho mai avuto tempo di correre bene i 200 metri, tra la preparazione dei 400 e il periodo di stop". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

