Brambati non chiude | L’Inter cambierà allenatore? Ci può stare!

In Serie A nei prossimi mesi cambieranno molti nomi sulle panchine. Tra quelli in bilico ci potrebbe essere anche Simone Inzaghi persecondo Massimosu TMW Radio.ALLENATORI – In Serie A molte squadre stanno deludendo le aspettative in questa stagione. Dal Milan che è fuori da ogni competizione, tolta la Coppa Italia, e si trova in difficoltà nella lotta al quarto posto alla Juventus. I bianconeri sono usciti dalla Coppa Italia, hanno subito l’eliminazione in Champions League dal PSV e hanno perso clamorosamente nello scorso weekend con l’Atalanta per 4-0. All’Allianz Stadium è andata in scena una delle umiliazioni più grandi della storia del club di Torino. Eppure c’è chi mette in discussione comunque anche Simone Inzaghi al.Inter, il futuro in panchina perSITUAZIONE – L’ha il contratto confino al 2026 e, come riferito da Giuseppe Marotta, se rinnoverà lo farà anno per anno.