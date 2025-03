Bergamonews.it - Maltempo non stop sulla Bergamasca, pioggia e instabilità fino al weekend

Leggi su Bergamonews.it

Marco Tarantola del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaLa discesa dal nord Europa di aria fresca sul comparto mediterraneo alimenta la permanenza di una struttura depressionaria, che determina un conseguente richiamo di correnti umide da sud/ovest sull’Italia. Per tutta la settimana assisteremo pertanto a una continua alternanza di nubi e piogge anchenostra regione, con un nuovo fronte che ci interesserà nella serata odierna, un altro atteso nella giornata di domani oltre che un ennesimo fronte in arrivo nella giornata di sabato. Le temperature, dopo il calo nei valori massimi dei giorni scorsi, non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno influenzate in particolar modo dalla copertura nuvolosa con valori diurni piuttosto contenuti.