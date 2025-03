Lanazione.it - Sicurezza nei cantieri edili, il 36% è irregolare ai controlli. E ora assunzioni di tecnici Asl

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 9 marzo 2025 –nei, ancora non ci siamo proprio. Nei 3.789effettuati con sopralluogo dalle Asl nel 2024 (1.583 nella Toscana centro, 1.392 nella Nord Ovest e 814 nella Sud Est), ben 1.366 sono risultati fuori regola alla prima verifica: in media il 36% (il 31% nel territorio dell’Asl Toscana centro, il 36% nella Nord Ovest e addirittura il 45% nella Sud Est). C’è molto da fare ancora. In Toscana nel 2024 il numero delle verifiche per il rispetto dellanei luoghi di lavoro si è leggermente intensificato rispetto al 2023, con 15.946 aziende ispezionate e controllate (5.257 nei territori dell’Asl Toscana Nord Ovest, 6.611 dell’Asl Centro e 4.078 della Sud Est) contro 15.303. Sebbene il numero deiin Toscana sia significativamente più alto di quanto richiesto dai livelli essenziali di assistenza nazionali – 8,1% delle aziende controllate sul 5% dell’obiettivo nazionale – la carenza di personale non ha consentito di raggiungere i numeri record realizzati nel 2020 e 2021, rispettivamente con 19.