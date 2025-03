Rompipallone.it - Inter, Inzaghi può esultare: recupero lampo per il titolarissimo

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 1 Marzo 2025 13:19 di redazioneUnper l’è pronto a fare di tutto pur di tornare a giocare e recuperare dallo spiacevole infortunio subito di recente.I nerazzurri si apprestano ad affrontare una delle partite più importanti dell’a stagione: quella contro il Napoli di Antonio Conte e Romelu Lukaku. I due ex che in magliahanno raggiunto risultati a dir poco eccellenti. Ci saranno anche parecchi assenti tra i titolari, i partenopei sono costretti a rinunciare sicuramente sia ad Anguissa che a Neres ma potrebbe recuperare Olivera.Per L’invece mancherà Sommer, lo svizzero però sta facendo di tutto per tornare a breve. L’estremo difensore non si capacita di dover lasciare i suoi compagni in uno dei momenti più importanti della stagione.