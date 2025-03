Ilrestodelcarlino.it - "Eletto sindaco prendi l’auto e vai subito da loro"

"Nel momento in cui una persona viene eletta adi Ancona, il giorno dopo prende la macchina e va a presentarsi alla Fondazione Cariverona. Direi che è l’ABC. Lo devi fare perché la Fondazione finanzia il tuo territorio e le cose che tu non sei in grado di finanziare. Ti presenti, parli delle tue strategie, e cerchi di trovare tutte le convergenze possibili. È quasi banale". Non fa troppi giri di parole Paolo Marasca, ex assessore alla cultura del Comune di Ancona, ma soprattutto delegato dall’allora sindaca Mancinelli per l’amministrazione dorica come membro interno della Fondazione. Anche lui, come molti, ha ascoltato la replica di Silvetti all’interrogazione di Giacomo Petrelli (Pd) in consiglio comunale l’altro ieri: "Mi ha molto colpito l’intervento del– spiega Marasca – Parlare in quella maniera di una Fondazione che ha letteralmente ristrutturato tutta Ancona e finanzia, ancora oggi, progetti in città, non mi pare una grande idea.