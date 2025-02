Iodonna.it - Re Giorgio trasforma la moda in un raffinato passatempo

Leggi su Iodonna.it

L’inaspettato diventa protagonista sulla passerella di Emporio Armani alla Milano Fashion Week. Per l’autunno-inverno 2025/2026,Armaniil concetto diin un, un esercizio di stile che sovverte le regole senza perdere eleganza. «Perché? Perché no? Nel gioco del vestire, tutto è possibile», afferma lo stilista, lasciando intendere che questa collezione è un invito a sperimentare, osare e divertirsi. Il risultato è un equilibrio perfetto tra rigore e leggerezza, tra il maschile e il femminile, tra tradizione e sorpresa. MFW AI 2025/2026: tutte le star in front row guarda le foto Emporio Armani, a Milano “Re” dà le carteIl leitmotiv della collezione è dichiarato fin da subito: le carte da gioco.