Zio orco abusava della nipotina e la faceva tacere con regali L’orrore scoperto sul suo diario

La madre di una bambina ad Empolese Valdelsa, nel fiorentino, per impegni lavorativi la lasciava spesso a casa di uno zio, che si è rivelato essere un “”. L’uomo infatti, da quando la bambina aveva 5 anni e fino al compimento dei 9 anni, avrebbe ripetutamente abusato di lei. Inoltre, per farla, lespesso tanti, ma si sarebbe tradito da solo poiché appuntava su untutte le abominevoli pratiche checon la.Gli abusi visti come “giochi” dallaè emerso quasi per caso quando la bambina, durante una vacanza, ha parlato alla zia dei “giochi che tanto piacevano allo zio” ma che “dovevano restare segreti”. Si sarebbe potuto pensare ad un’invenzione o una fantasiabambina, ma il discorso è cambiato quando è venuto fuori un, dove l’uomo si segnava tutti gli “incontri” con lae gli orrori da lui commessi.