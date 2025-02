Bollicinevip.com - Rai 1: trionfo per “Unomattina in Famiglia” e Beppe Convertini

Rai 1:per “in” eAscolti straordinari per il daytime Rai sotto la guida di Angelo MelloneLa settimana appena trascorsa ha segnato un successo storico per Rai 1, con un incremento costante dell’audience che ha portato il daytime a risultati eccezionali. La programmazione della rete ammiraglia, diretta con grande strategia da Angelo Mellone, ha consolidato il primato negli ascolti, dimostrando il forte legame con il pubblico.Tra i programmi che hanno brillato, spicca “in“, il format del fine settimana di Rai 1, che ha conquistato numeri da record. L’appuntamento del sabato e della domenica mattina si è confermato come una delle trasmissioni più seguite e amate dagli spettatori.“in” domina la fascia mattutina con numeri da recordIl pubblico continua a premiare la formula vincente di “in“, condotta con grande sintonia da, Monica Setta e Ingrid Muccitelli.