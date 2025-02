Iodonna.it - Il vicequestore più burbero della TV è di nuovo in azione. E questa volta dovrà anche lasciare le montagne di Aosta

Rocco Schiavone è pronto a tornare sul piccolo schermo e, come sempre, lo fa a modo suo: con il suo inconfondibile sarcasmo, una malinconia che pesa come un macigno e unmistero da risolvere. Nella clip in anteprimasesta stagione, Marco Giallini veste dii panni delpiùe affascinantetv,alle prese con un’indagine personale che lo porta lontano da, fino in Argentina. L’amico di sempre, Furio, è scomparso nel nulla dopo essere partito alla ricerca di Sebastiano, e Rocco non può restare a guardare. Il 19 febbraio, in prima serata su Rai 2, riparte la serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini, con nuovi casi da risolvere e un passato che, ancora una, torna a bussare alla porta. Marco Giallini: i 60 anni, la vita privata, Instagram e “Rocco Schiavone” guarda le foto Rocco Schiavone 6: dai tradimenti al SudamericaLa nuova stagione riprende dalle macerie emotive lasciate dal finale precedente.