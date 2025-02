Ilgiorno.it - Stuart lascia Milano, rider “licenziati“ via email

Leggi su Ilgiorno.it

che lavoravano per la piattaforma del deliveryhanno saputo del loro “licenziamento“ tramite una stringata, arrivata a dicembre: "Dopo un’attenta valutazione abbiamo deciso di cessare i nostri servizi di consegna in Italia (.) Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziarti della partnership di cui abbiamo goduto". Poche righe che si traducono nella perdita del lavoro per la piccola flotta di fattorini, inquadrati come liberi professionisti, che si occupavano delle consegne per la piattaforma caratterizzata dal colore blu dei “cubi“ portavivande, nata in Francia nel 2015 e sbarcata anel 2022. Un ingresso nel mercato italiano supportato da investimenti sull’onda del boom del delivery, fino a quando la bolla gonfiata con la pandemia è esplosa. La ritirata diè preceduta da scelte analoghe prese da altre app, che si sono concentrate su Paesi più profittevoli: Getir, Gorillas e Uber Eats.