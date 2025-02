Ilrestodelcarlino.it - Diabete, casi in crescita: come combatterlo

Ravenna, 18 febbraio 2025 – I diabetici sono sempre di più, ma la causa non è (solo) da ricercare nei nostri stili di vita, ma anche nell’invecchiamento della popolazione con l’allungamento della vita. Lo spiega Paolo Di Bartolo, direttore dell’unità operativa di Diabetologia di Ravenna: “Nel 2024 i diabetici erano in media circa 8 su 100 – spiega –. Si tratta prevalentemente di persone coldi tipo 2, che tipicamente si associa ad altre condizioni. L’80% delle persone condi tipo 2 presenta un quadro di sovrappeso e il 50% di obesità. Ma l’esplosione di questa malattia non è solo correlata alla prevalenza del sovrappeso e dell’obesitè, con una connotazione decisamente negativa, ma è correlata anche all’aumentare dell’età: l’invecchiamento della popolazione che vive nella provincia di Ravenna.