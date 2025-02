Calciomercato.it - Conceicao assolve Theo Hernandez: “La faccia della sconfitta è la mia”

Delusione cocente per i rossoneri eliminati dalla Champions: le parole didopo il pareggio contro il FeyenoordIl tecnico del Milan Sergiosi è presentato ai microfoni di ‘Sky’ per commentare l’eliminazione dalla Champions League contro il Feyenoord.: “Laè la mia” (LaPresse) – Calciomercato.it (LaPresse) – Calciomercato.it“La delusione è grande. Non si vedeva il modo in cui potevano arrivare nella nostra area e fare gol, noi potevamo raddoppiare. Siamo arrabbiati, abbiamo anche noi le nostre colpe. Ora dobbiamo pensare al campionato, perché quella di oggi è una delusione troppo grande. Dobbiamo essere più forti e lavorare di più. C’erano due partite decisive e le abbiamo giocate in dieci: lì è stato espulso Musah ed oggi l’espulsione diha cambiato la partita, fino ad allora non avevano fatto una conclusione”.