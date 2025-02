Ilgiorno.it - Scoprirsi “Città della musica”. L’ottava edizione di BA Classica apre la lunga stagione di note

BUSTO ARSIZIO (Varese)Oltre quaranta eventili da febbraio a giugno, concerti per ogni tipo di pubblico: Busto Arsizio con il programma di “BA”, presentato nei giorni scorsi, è davvero “”. Una vivacità nel mondo delle setteche trova la sua linfa nelle associazioni cittadine, scuole di, cori e orchestre che sono riferimenti preziosi per la diffusioneculturale. Si comincia condel Festival “BA-Dialoghili” che un’eccellenza culturale, l’Associazionele “G. Rossini”, ha organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Fondazione Cariplo, numerosi sponsor e con il patrocinoRegione Lombardia eProvincia di Varese. La rassegna 2025 mantiene l’elevato livello qualitativo espresso fin dalla primacon artisti di assoluto prestigio internazionale affiancati da nuovi giovani talenti.