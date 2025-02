Ilnapolista.it - Perché tutta questa ammirazione per l’uomo Sinner? (per il tennista è fuori discussione)

per?Gentile redazione, non riesco a comprendere nè tampoco a condividere” per, laddove èquella per il.In sintesi:– se ne frega delle Olimpiadideve allenarsi per lucrare gli Atp– se ne frega del ricevimento al Quirinale per simili ragioni– da buon “italiano smart” risiede a Montecarlo (poi debba essere invitato dal Presidente uno che paga le tasse all’estero resta mio cruccio)– con tanta buona volontà, la versione fantasmagorica (costruita da studi legali e medici preparatissimi e costosissimi) della contaminazione conseguenza del massaggio effettuato dal suo preparatore che si era ferito ed aveva utilizzato medicinale contenente la sostanza assomiglia tanto ad una favola abitata da streghe e maghi (manco la migliore Agatha Christie)– il patteggiamento, poi, un capolavoro giuridico ottimamente strutturato e perfettamente congeniale all’ipocrisia di WADA che comunque deve salvaguardare il business miliardario che fa navigare il tennis che conta.