Trevisotoday.it - Olimpiadi invernali a Cortina, Maeg costruisce due ponti sulla circonvallazione di San Vito di Cadore

Leggi su Trevisotoday.it

Come era accaduto per ‘Parigi 24’ con la costruzione del ponte a Saint-Denis sopra una quarantina di binari, anche per ‘Milano2026’ è stato previsto un intervento specifico da parte diCostruzioni, il general contractor con sede a Vazzola (Treviso), specializzato nella progettazione.