Quifinanza.it - Colf e badanti costano di più, adeguamento all’inflazione nel 2025

A partire dal 2025 dunque i contributi previdenziali dovuti per colf e badanti subiranno un aumento. L'Istituto ha infatti comunicato una variazione percentuale dello 0,8% tra il periodo gennaio 2023-dicembre 2023 e il periodo gennaio 2024-dicembre 2024.Di conseguenza, datori di lavoro e lavoratori domestici dovranno fare riferimento a nuove tabelle di retribuzione per determinare l'importo dei contributi da versare. Analizzando i contratti di lavoro a tempo determinato, nella sua circolare l'Istat ha fornito chiarimenti sugli aumenti dei contributi previdenziali, distinguendo tra i casi in cui è dovuta la quota Cuaf e quelli in cui tale contributo non è previsto.