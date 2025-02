Sport.quotidiano.net - Chiesanuova. Mobili: "Contro il Fabriano serve una prestazione di solidità»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arriva ilCerreto aper la prima uscita casalinga dopo l’attesa omologazione dello stadio "Sandro Ultimi". Da oggi fine delle restrizioni, si potrà affrontare qualunque gara in serenità a livello organizzativo e l’auspicio è che questa 22ª giornata di Eccellenza finisca in modo altrettanto felice nel risultato. Alle 15 fischio d’inizio di un match che vede i biancorossi favoriti in virtù di ben 19 punti in più, 39 a 20, con i locali terzi e i cartai al dodicesimo posto in piena zona playout. Ospiti che alla fine del girone di andata hanno cambiato allenatore, via Caporali e dentro Mariotti, hanno fatto più punti in trasferta che in casa e sono reduci da quattro gare senza vittoria. Con la partita di Urbino durata appena mezz’ora (verrà recuperata mercoledì), quella odierna diventa l’occasione per verificare se ilha davvero smaltito il ko 1-5 subito dal Tolentino, la pensa così anche mister: "È partita dura – afferma il tecnico – perché ilCerreto all’andata (1-1) ha mostrato di possedere una buonissima corsa e anche una settimana fa, nella sconfitta 0-1 con Montecchio, ha fatto una discreta gara.