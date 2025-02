Ilrestodelcarlino.it - Arriva la Juve, ma la Primavera cerca il riscatto

Torna sul terreno amico laallenata da Nicola Campedelli per affrontare un avversario che in fatto di prestigio e fascino ha pochi eguali in Italia, basta direntus per evocare mille ricordi. Ma tutto questo, come ben sappiamo, quando l’arbitro fischia l’inizio non conta più, conta il fatto, invece, che la squadra allenata da Francesco Magnanellida due brutte sconfitte, dall’avere subito sei reti contro una sola segnata, insomma è logico aspettarsi che i bianconeri di Torino abbiamo una gran voglia di tornare a sorridere, di muovere una classifica che al momento li vede fuori, sia pure per un solo punto, dalla zona playoff. Lantus poi dovrà e potrà concentrare tutte le sue energie e ambizioni sul campionato visto che durante la settimana sono stati sconfitti dal Trabzonspor in Youth League, manifestazione dalla quale sono usciti ai sedicesimi di finale.