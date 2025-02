Oasport.it - A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 20 km Mass start tl Falun 2025: programma, startlist, streaming

Leggi su Oasport.it

Ultimo capitolo del passaggio della Coppa del Mondo di sci diper quel che concerne il suo passaggio a. Stavolta si va a disputare la 20 km con partenza dia a tecnica libera, che significherà se non altro una certa dose di spettacolo e strategia.Per l’Italia in campo maschile sono in sei al via, con Federico Pellegrino che può far conto sulla tecnica sua amica, mentre in campo femminile ce ne sono tre, che tenteranno di ottenere buoni piazzamenti. Molti i ragionamenti sulle Coppe del Mondo: se la maschile è in mano a Klaebo senza se e senza ma, la femminile è ancor più dominata da Jessie Diggins. Si lotta, in breve, per i secondi posti.Le 20 kmtl di Coppa del Mondo asaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 (maschile) e RaiSport secondo lazione di seguito indicata, passibile di aggiornamento.