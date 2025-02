Lettera43.it - Ucraina, Macron convoca per il 17 febbraio un vertice europeo a Parigi

La Francia ospiterà un summitsull’lunedì 17. Lo ha annunciato, intervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, il quale ha spiegato che il primo ministro Donald Tusk ha detto sì all’invito del presidente transalpino Emmanuel. Fonti dell’Eliseo però «non confermano» ildei leader Ue: «Nulla è fissato per il momento, discussioni in corso per un possibile incontro informale». La notizia del summit diarriva a stretto giro dalle parole di Keith Kellogg, rappresentante speciale degli Stati Uniti per l’e la Russia, il quale durante un evento a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza ha detto che «l’Ue non sarà al tavolo dei negoziati». Volodymyr Zelensky, intanto, ha fatto sapere di aver rifiutato l’accordo con gli Stati Uniti sulle terre rare.