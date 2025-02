Screenworld.it - La chef di Ratatouille esiste davvero ed è stata ospite a Masterchef Italia

Hélène Darroze, rinomatafrancese, ha conquistato il titolo di MigliorDonna del Mondo, assegnato dalla rivista Britain’s Restaurant. È nota non solo per le sue eccezionali abilità culinarie, ma anche per aver ispirato il personaggio di Colette nel celebre film d’animazione. Darroze rappresenta un modello di determinazione e passione per la cucina: a 48 anni, gestisce con successo un ristorante omonimo a Parigi e un altro presso il lussuoso Connaught Hotel di Londra, che si è aggiudicato due stelle Michelin. La cerimonia di premiazione si terrà a giugno a Londra durante l’evento The World’s 50 Best Restaurants. E non solo, perché la star internazionale èdella decima puntata di Master.Nata in una famiglia di cuochi da quattro generazioni, Hélène ha iniziato giovanissima a muovere i primi passi in cucina, preparando dessert per le cene dei suoi genitori già all’età di 12 anni.