Porto-Roma 1-1 Ranieri contro l’arbitro | Non meritava il nostro saluto

(Adnkronos) – Claudioesplode dopo il pareggio dellaper 1-1 sul campo delnell’andata dei playoff di Europa League. “Io credo che sia stata una partita bellissima, siamo venuti qui per vincere. Abbiamo fatto veramente bene, sono contento della prestazione dei ragazzi. La cosa che non mi sta bene e parlo con Rosetti. Tutti sanno che lei è una persona integerrima, onestissima, ma come fa a mandare ad Oun arbitro che in 21 partite, oggi 22, la squadra in trasferta ha fatto solo nove pareggi. Queste cose le sa? E’ un campo caldo, dove il pubblico soffia e lei fa questa designazione? Io non lo so perché”, dice, a Sky Sport, rivolgendosi al designatore Uefa Rosetti per l’operaro deldella gara, il tedesco Stieler. “Cartellini a caso? Sì, a tutti. A chi li prometteva e a chi li dava.