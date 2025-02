Ilrestodelcarlino.it - "Spal, retrocedere sarebbe un vero disastro"

Thomas Manfredini ha giocato una sola stagione nel Rimini, e nemmeno particolarmente positiva. Ma quella terra gli è piaciuta talmente tanto da decidere di restarci per vivere. Il doppio ex della gara in programma domenica allo stadio Mazza, ferrarese doc e cresciuto nel vivaio di via Copparo, abita a Cattolica e da qualche anno ha intrapreso la carriera di allenatore. "Giocai nel Rimini nella stagione 2005-06, un campionato di serie B negativo per quanto mi riguarda – ricorda Manfredini –, anche a causa di qualche problema con mister Acori. Ma questa zona mi ha conquistato sotto altri punti di vista, e ho deciso di mettere qui le radici un po’ come il mio grande amico Sergio Floccari che conobbi proprio in biancorosso". Che avversario si troverà di fronte ladomenica prossima? "Un Rimini che ha ritrovato la vittoria dopo sette turni di astinenza, e che sta costruendo la propria classifica attraverso un’ottima fase difensiva.