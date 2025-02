Chietitoday.it - Il 17 febbraio prende il via a Vasto il corso di scacchi gratuito

Leggi su Chietitoday.it

Il 17alle ore 18.00, presso il Centro Berlinguer in via Anelli n.71, inizierà ildipromosso nell’ambito delle attività del Progetto Giovani, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche giovanili. Il, sarà tenuto da docenti individuati.