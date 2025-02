Ilveggente.it - Berrettini torna a Sanremo: toccata e fuga, a che ora ci sarà

, tutto quello che c’è da sapere.Tre anni. Tanti ne sono trascorsi da quando, in forma e on fire, Matteoscendeva per la prima volta l’imponente scalinata del teatro Ariston di. Il romano, fresco di semifinale agli Australian Open e nel bel mezzo del periodo più bello della sua carriera, aveva accolto di buon grado l’invito dell’allora conduttore Amadeus., a che ora ci(AnsaFoto) – Ilveggente.itElegantissimo nel suo smoking di colore nero, si era lasciato avvolgere dall’affetto del pubblico presente. Non sapendo ancora, purtroppo, che dopo il Festival tutto sarebbe andato a rotoli. Dopo quell’apparizione in terra ligure, infatti, sono iniziati i guai: prima c’è stato l’intervento alla mano, poi il Covid che gli ha impedito di giocare a Wimbledon nell’anno in cui era favorito per la vittoria.