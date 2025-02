Iodonna.it - «Volevo ricreare una piccola oasi di break, fermarsi a bere un buon caffè, il mio Alproccino blu»

Sanremo, 11 feb. (askanews) – Rose Villain, in gara al Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo, ha aperto il Villain Cafè, uno spazio in cui i fan potranno immergersi nel mondo “Villain” e incontrare la cantante durante le giornate che la vedono protagonista della 75esima edizione del Festival. Leggi anche › Tutti i pop-up dei cantanti di Sanremo 2025. Dal Cuoricini Corner a “Damme da magnà” di Tony Effe «Unamaro ma anche dolce, come me», dice scherzando l’artista che sul palco dell’Ariston porta il brano “Fuorilegge“. «Visto che Sanremo è divertimento ma anche frenesia – ha detto –unadiun, il mioblu, il cappuccino con la mia firma.