Quotidiano.net - Monrif, delisting in arrivo dopo il superamento della soglia del 90%

Bologna, 12 febbraio 2025 –In data odierna, Monti Riffeser S.r.l. ha acquistato 2.861.040 azioni ordinarieS.p.A. rappresentative del 1,386% del capitale sociale dell’Emittente, a un prezzo per azione pari a Euro 0,0540. A seguito del perfezionamento dell’Operazione, Monti Riffeser è diventata titolare di n. 126.915.249 azioni, rappresentative del 61,466% del capitale sociale dell’Emittente (calcolate tenendo conto delle n. 2.255.396 Azioni, rappresentative dell’1,093% del capitale sociale di, detenute da taluni componentifamiglia Riffeser Monti). Pertanto, Monti Riffeser e le persone che agiscono di concerto con il medesimo (ossia, ADV Media S.r.l., Tamburi Investment Partners S.p.A., Future S.r.l. e Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, in quanto parti dell’accordo di co-investimento sottoscritto in data 26 settembre 2024 con Monti Riffeser, come successivamente modificato) sono divenuti titolari, complessivamente, di n.