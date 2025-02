Tvplay.it - Mazzata Inter, non ci saranno contro la Juventus: cresce l’ansia per Inzaghi

L’trema in vista della: c’è il serio rischio che due nerazzurri possano non essercii bianconeri, ecco cosa filtra.L’, dopo il match giocatola Fiorentina a San Siro, si sta preparando per affrontare ladomenica 16 febbraio alle ore 20:45. La squadra di Simonegiocherà questa volta il Derby d’Italia in trasferta e proverà a non perdere punti preziosi in ottica classifica, approfittando dell’altro sdiretto che il Napoli avrà con la Lazio. A preoccupare il tecnico sono però soprattutto le novità che sono arrivate dall’infermeria., non cilaper(LaPresse) – Tvplay.itL’sa che il big match da giocarelasarà un momento delicato. Una sconfitta inciderebbe sull’umore, ma anche sulla classifica in cui vincendola Fiorentina sono state accorciate le distanze dal Napoli capolista.