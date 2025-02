L’inter interrompe l’assegnazione di Argentino Valentín Carboni in Marsiglia

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-11 16:04:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Lui Inter da Milano annunciato martedì di aver interrotto l’incarico dell’in esso Olympique de. “Inter, dopo le conversazioni con l’Olympique de Marseille e il giocatore, ha raggiunto un accordo per il Terminatura precoce del trasferimento di, attaccantenato nel 2005 “, L’entità “Nerazzurra” ha riferito in una dichiarazione.L’è arrivato ain estate per superare gli ordini dell’italiano Roberto de Zerbi, ma Una lesione del legamento incrociato anteriore del ginocchio sinistro il 9 ottobre, Durante un addestramento con la squadra nazionale argentina, un nazionale combinato con cui la scorsa estate la Copa América ha sollevato, Ha concluso la sua stagione prematuramente.