San Giovanni | inaugurazione struttura Crt

Arezzo, 11 febbraio 2025 – SanCRT In via 2 giugno, è al servizio di bambini, adolescenti, genitori e insegnanti. Appuntamento il 13 febbraio con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il nuovo direttore Asl Tse, Marco Torre Una nuovadella CRT verrà inaugurata giovedì 13 febbraio. E’ in via 2 giugno a SanValdarno. L’immobile ospita tutti i servizi che già oggi, ma in più sedi, la CRT offre per i disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le difficoltà dell’età evolutiva che possono generare bisogni educativi speciali (BES). Servizi rivolti a bambini, adolescenti, genitori e insegnanti. All’parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Giunta regionale, Eugenio Giani; il sindaco di SanValdarno Valentina Vadi; il direttore generale della Asl Tse, Marco Torre e i vertici della CRT.