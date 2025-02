Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 febbraio: la rassegna stampa

Aperture in ordine sparso sui principali giornali in edicola. In primo piano la tregua a Gaza appesa a un filo: Hamas sospende il rilascio degli ostaggi, mentre Trump rilancia le sue mire sulla Striscia e dice: "Nel mio piano non 'è il diritto a tornare per i palestinaesi". In evidenza anche la proposta di Elon Musk per l'acquisto di Open AI e l'Italia sotto indagine per il caso Almasri alla Corte penale internazionale. Sugli sportivi, l'Inter si riporta ameno uno dal Napoli battendo la Fiorentina tra le polemiche