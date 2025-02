Justcalcio.com - CdS – “Jorginho pronto a lasciare l’Arsenal e la Premier League a parametro zero”: chi lo cerca

2025-02-11 12:30:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere:avrebbe raggiunto un accordo con il Flamengo per il suo trasferimento a titolo gratuito dala fine stagione. Lo riferisce BolaVIP, che spiega: “Il giocatore italiano è agli ultimi mesi del suo contratto con in Gunners e potrebbe tornare nel suo Paese natale aquest’estate”.“Suc’è anche il Palmeiras”Proprio in virtù della scadenza di contratto a giugno,è libero di negoziare un accordo pre-contrattuale con qualsiasi club estero. Il mese scorso il Flamengo avrebbe piazzato l’affondo decisivo per ingaggiare il centrocampista, tanto da concordarne lo stipendio. L’ex terzino del Chelsea Filipe Luis, ora allenatore del Flamengo, avrebbe parlato conil mese scorso per convincerlo a unirsi alla squadra brasiliana.