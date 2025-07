La guerra tra Israele e Iran non ha cambiato niente?

La guerra tra Israele e Iran, ormai scontata, ha confermato le previsioni senza sorprendere. Tuttavia, il rischio di un conflitto più ampio nel futuro rimane vivo, come sottolinea il condirettore di L’Orient-Le Jour. È fondamentale comprendere le dinamiche di questa tensione per prevedere quali sfide ci attendono. Leggi per approfondire e scoprire cosa potrebbe riservarci il domani.

Lo scontro era inevitabile e non ci sono state grandi sorprese. Ma non è stato scongiurato un conflitto in futuro, scrive il condirettore di L’Orient-Le Jour Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La guerra tra Israele e Iran non ha cambiato niente?

In questa notizia si parla di: guerra - israele - iran - cambiato

Israele, parenti ostaggi a Trump: “Netanyahu mente, ferma la guerra” - Il conflitto in Israele riemerge con urgenza, mentre i familiari di ostaggi si rivolgono a Trump, accusando Netanyahu di menzogne.

L'annuncio di Trump: Israele ha accettato l'accordo. Si attende la risposta di Hamas, che chiede la fine del conflitto. Ma dopo la guerra dei 12 giorni con l'Iran molto è cambiato. Anche in Israele Vai su Facebook

L'annuncio di Trump: Israele ha accettato l'accordo. Si attende la risposta di Hamas, che chiede la fine del conflitto. Ma dopo la guerra dei 12 giorni con l'Iran molto è cambiato. Anche in Israele Vai su X

Teheran contro Trump: Cambia sempre idea, è inaffidabile. Cia: Uranio arricchito sotto macerie - Giovedì Netanyahu riunirà ancora i ministri su Gaza; Guerra Israele-Iran: quali scenari?; Guerra Israele-Iran: cosa cambia con l’attacco Usa?.

Guerra Israele Iran, Al Jazeera: "73 uccisi in attacchi Israele a Gaza dall'alba". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele Iran, Al Jazeera: '73 uccisi in attacchi Israele a Gaza dall'alba'. Si legge su tg24.sky.it

Il mondo in fiamme: così la guerra di Israele e Usa all’Iran ha cambiato l’ordine mondiale - Dalle macerie di Gaza ai cieli di Teheran, dallo spettro nucleare al controllo degli Stretti strategici: la fine dell’illusione di un ordine unipolare rimette al centro la logica del più forte, dove l ... Secondo tpi.it