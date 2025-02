Unlimitednews.it - Joao Felix “Voglio entrare nella storia del Milan”

O (ITALPRESS) – A San Siro si è presentato la scorsa settimana con una “magia” (gol con tanto di pallonetto in Coppa Italia contro la Roma); di fronte alla stampa si è presentato oggi, molto sorridente, con tanto di buoni propositi.ha voglia didel. A introdurlo,conferenza odierna, è stato una leggenda rossonera, ovvero il dirigente Zlatan Ibrahimovic. “si è già presentato subito alla grande in campo. E’ l’ultimo dei grandi acquisti fatti nel mercato invernale. E’ un giocatore forte, con grande esperienza internazionale. Cercavamo uno come lui: è uno che ha la magia. Può fare gol e assist e può darci tanto. L’allenatore lo conosce bene. Dobbiamo fare di tutto per farlo inserire nel gruppo al meglio”, ha detto lo svedese, certo che il portoghese possa convivere con Pulisic, Leao e Gimenez.