Carlo Conti | Ho sentito Amadeus! Confronti e ascolti?

Mesi di attesa, ma finalmente ci siamo, tra 24 ore partirà la nuova edizione del Festival di Sanremo. Stamani, Antonella Clerici e Gerry Scotti durante la conferenza stampa hanno risposto alle domande dei giornalisti e il conduttore toscano ha rivelato di averha sottolineato però che non ci potranno esserecon i Festival di Ama e che lui non è affatto interessato agli(ci dobbiamo credere?).“Se ho? Sì certo, ci siamo sentiti e anche ieri mi ha mandato un messaggio. . Questa non è una sfida, i numeri die Fiorello sono imbattibili. Hanno fatto 5 Festival straordinari, uno con l’Ariston vuoto. Mi sveglierò alle 11, glinon mi interessano. Non guarderò gli, farò altri orari, nessun paragone. A questo punto della carriera, non credo di dover dimostrare niente.