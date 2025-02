Bergamonews.it - Alla Libreria Palomar ripartono i gruppi di lettura in lingua straniera

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Riprendono idiin, a Bergamo in via Angelo Mai, 10/i. Un’occasione unica per leggere, condividere e migliorare il tuo francese o il tuo inglese attraverso 5 incontri coordinati da insegnanti madre.Il gruppo in francese con Maryline Milesi si incontrerà il mercoledì dalle 18:30 alle 19:30 dal 26 febbraio al 26 marzo; quello in inglese con Emma Christopherson si riunirà invece il giovedì sempre dalle 18:30 alle 19:30 dal 27 febbraio al 27 marzo.Quota di iscrizione 65,00 euro (e il libro scelto acquistabile in).Iscrizioni entro sabato 22 febbraio.Per avere ulteriori informazioni e per iscriversi telefonare al numero 035271323 oppure inviare un’e-mail a info.@gmail.com