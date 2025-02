Feedpress.me - Tragedia in Trentino, incendio in un appartamento non dà scampo a un 85enne

Un uomo di 85 anni è morto questa mattina a seguito di unsviluppatosi nel suoa Terragnolo in. Ad allertare i soccorsi sono stati in mattinata i vicini di casa che hanno visto fumo uscire dall’. I vigili del fuoco quando hanno sfondato la porta hanno trovato l’uomo, molto conosciuto in paese, ormai privo di vita all’interno dell’alloggio del Comune.