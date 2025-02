Lanazione.it - Ladri all’assalto delle abitazioni. Gli orari dei colpi e le zone a rischio

Raffica di furti in abitazione, con i cittadini inevitabilmente preoccupati che chiedono maggiori controlli da parteforze dell’ordine. Negli ultimi giorni sono diverse le segnalazioni di visite sgradire nelle case e id’appartamento avrebberoto più di un’abitazione tra la zona di via Damiano Chiesa e quella di via Flaminia Vecchia. La dinamica è sempre la stessa: ientrano in casa e mettono a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di denaro o oggetti di valore come monili o gioielli in oro, scartando altri materiali e oggetti. Non sono infatti interessati a telefoni cellulari, computer portatili o tablet che potrebbero essere utili alle forze dell’ordine per le successive indagini. Il blitz in casa dura pochi minuti e solitamente ifuggono con un magro bottino, ma questo non li convince a desistere.