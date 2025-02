Internews24.com - Carboni sul tema San Siro: «Capisco Inter e Milan, ma sul Comune dico questo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex calciatore Amedeoha detto la sua sulla questione stadio San: il parere sue sulsi è espresso sulSanper, le dichiarazioni dell’ex calciatore in unavista concessa a La Gazzetta dello sport.I DETTAGLI – «Premesso che non conosco i dettagli, iola posizione diede molto meno quella deldio. Se i due club dovessero andar via cosa farà con quell’impianto il? Una decina di concerti, e poi? Se volesse buttarlo giù dovrebbe spendere una cinquantina di milioni di euro solo per smaltirlo». L’ACCORDO – «Dovrebbero trovare un accordo con le due squadre. Oggi pagano circa 3 milioni di euro all’anno, dovrebbero darglielo gratis, e per 50, 60, 70 anni, costringendo però le due società ad investire 50 milioni a testa per rifarlo completamente e a lasciarglielo 10-15 giorni all’anno per i concerti.