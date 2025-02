Bergamonews.it - Carabiniere fuori servizio scopre un ladro e lo fa arrestare

Arcene. Stava tornando a casa quando, insospettito da alcuni movimenti, si è fermato e si è reso conto che in corso c’era un tentativo di furto. Un intervento provvidenziale che ha consentito non solo di fermare il, ma anche di consegnarlo ai colleghi della stazione di Fara Gera d’Adda. Il fatto è avvenuto nella serata di venerdì 7 febbraio, alle 18.30 e ha visto protagonista undel Nucleo Operativo e Radiomobile del comando di Chiari: il militare,, stava percorrendo via Alighieri, ad Arcene, quando ha visto un uomo con fare sospetto entrare in un cortile e uscire, poco dopo, con una biclicletta da donna, evidentemente rubata.Appena si è avvicinato, il malvivente si è dato alla fuga. Ne è nato un breve inseguimento, terminato con il fermo del, che poi si è scoperto essere un cittadino romeno senza fissa dimora di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di furto.