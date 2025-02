Movieplayer.it - The Apprentice, Jeremy Strong: "Dopo la vittoria di Trump è ancor di più un film horror"

Leggi su Movieplayer.it

La star di Succession ha commentato la recente elezione in relazione alcon Sebastian Stan. <>Jeremyè stato intervistato di recente da Deadline e ha parlato di come The <>Apprentice> sia diventatodi più unche Donaldè tornato alla Casa Bianca. L'attore di Succession ha interpretato l'avvocato Roy Cohn, mentore del giovane Donald, interpretato da Sebastian Stan nelche racconta i suoi primi successi nella New York degli anni '70 e '80. The <>Apprentice> è un"Penso davvero che, nel contesto degli eventi recenti, ilsia diventato per me sempre più un. È come diceva Roy Cohn e come dico nel .