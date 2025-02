Internews24.com - Dimarco salta Inter Fiorentina? Problemi per l’esterno, Inzaghi teme verso la gara di San Siro

di Redazioneassente indi lunedì a Sannerazzurro potrebbe essere out per il matchDurante l’allenamento di stamattina, tutti i giocatori erano presenti in gruppo, ad eccezione di, che non avrebbe ancora smaltito completamente un’influenza, e Correa, il cui rientro in gruppo è previsto già a partire da domani.Per la sfida contro ladovrà fare a meno anche di Denzel Dumfries, che sarà assente a causa di una squalifica e dunque il tecnico piacentino potrebbe essere costretto a reinventare le fasce per il match.I nerazzurri sono determinati a cercare i tre punti per rilanciarsi nella corsa scudetto,rotta dal pareggio nel derby della scorsa settimana e, soprattutto, dalla brutta sconfitta a Firenze di giovedì scorso nel recupero della 14esima giornata.