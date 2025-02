Iltempo.it - Truffa col nome di Crosetto, contattati anche Della Valle, Tronchetti e Armani

Il gotha dell'imprenditoria efinanza in Italia. Sono loro i bersagli del gruppo ditori che ha usato ildel ministroDifesa Guido, del suo staff e di un generale per cercare dire, con uno stratagemma credibile e articolato, alcuni tra i più grandi imprenditori multimilionari. I loro cognomi famosi fanno parte di un lungo elenco ora nelle maniprocura di Milano che sta cercando di ricostruire la complessa rete del raggiro. Per ora solo un filantropo ha denunciato lada quasi un milione di euro, altre due denunce dovrebbero essere formalizzate nelle prossime ore, ma il numero delle potenziali vittime sembra destinato a salire. A quanto risulta all'Adnkronos tra le persone che sono state contattate dal gruppo ditori, ma che non sarebbero cadute nel tranello, figurano lo stilista Giorgio, un esponentefamiglia Moratti, MarcoProvera, l'amministratore delegato di Tod's Diego, Patrizio Bertelli, marito di Miuccia Prada e presidente del gruppo.