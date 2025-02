Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, Thiago Motta non si priverà dell’olandese contro il Como: ecco in che ruolo giocherà

di RedazionentusNews24non si: le possibili scelte in vista della sfidailManca sempre meno alla prossima sfida dellailsta pensando alla possibile formazione da schierare e, per il momento,dovrebbe essere tra gli 11 titolari.L’olandesenei due a centrocampo in coppia con Locatelli. Neldi trequartista dovrebbe esserci invece McKennie che aiuterà Kolo Muani in attacco. Sulle fasce agiranno Yildiz e Nico Gonzalez.Leggi suntusnews24.com